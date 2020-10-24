وزيرة البيئة : فحص ٧٠٦ر١٦ سيارات للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة...

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم السبت ، إن الفرق التفتيشية التابعة للوزارة والمنتشرة فى كافة أنحاء محافظات المنظومة ( الشرقية ، الغربية ، البحيرة ،الدقهلية ، القليوبية ) تمكنت بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية من التفتيش على ٥٥٦٨ منشأة صناعية حتى الآن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى تبين مطابقة عدد ٦٩٧ وتوقف عدد ٤٥٣٤ عن العمل ومخالفة ٣٣٧ منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك في تصريح للوزيرة اليوم السبت، يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة و أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو ١٦٧٠٦ سيارة حتى الآن ،حيث تبين مطابقة عدد ١٢٧٠٠ سيارة و مخالفة ٤٠٠٦ سيارات للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت وزارة البيئة عددا من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء.

وأضافت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ، أن إجمالي ما تم تجميعه من قش الأرز داخل محافظات المنظومة بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية قد بلغ ما يقرب من ٥١٨ ألف طن حتى تاريخه ، كما قامت محاور المرور اليومية التى تعمل على مدار الساعة بتحرير عدد ٥٣٥ محضر حرق مخلفات زراعية تم رصدها بأحدث التقنيات بإستخدام الأقمار الصناعية ونظم الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

وأكدت فؤاد إستمرار الوزارة فى أداء دورها التوعوي، حيث نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة عدد ٢٧٨ر١١ الف نشاط توعوى للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وفوائد إستغلاله كأسمدة وأعلاف غير تقليدية..مشيرة الى أن عدد شكاوى المواطنين التى تلقتها الإدارة العامة لخدمة المواطنين من خلال وسائل الاتصال المختلفة كالواتس آب والفيس بوك والخط الساخن بلغ ٢١٢ بلاغا تنوعت بين بلاغات عن حرق مخلفات زراعية وقمامة ومنشآت صناعية.

ونوهت فؤاد الى متابعة الوزارة الأوضاع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتعاون مع غرف عمليات وزارتى الزراعة والتنمية المحلية للاستجابة والتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية أحداث طارئة .

وترحب وزارة البيئة بإستقبال شكاوى المواطنين من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن ١٩٨٠٨ من ٩ ص إلى ٩ م وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 0225256470، 0225266178 كما يمكنكم التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.