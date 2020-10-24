إقبال ملحوظ على التصويت فى انتخابات مجلس النواب بسوهاج

شهد اليوم الأول فى انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج، هدوءا وإقبالا ملحوظا على التصويت فى اللجان الانتخابية البالغ عددها 1081 لجنة فرعية داخل 688 مركزا انتخابيا بجميع أنحاء المحافظة، إلا أنه ظهر الإقبال متزايدا فى القرى والمناطق التى منها المرشحون، حيث حرصوا على توفير سيارات لحشد ونقل الناخبين إلى اللجان من أجل التصويت.





عدد الناخبين فى المحافظة وتضم لجان الانتخابات بسوهاج كشوفا بأسماء 3 ملايين و74 ألفا و205 ناخبين وناخبات. كما يتنافس فى الانتخابات 199 مرشحا، على 14 مقعدا للفردى فى 8 دوائر انتخابية بالمحافظة بخلاف قائمتى "التحالف الوطنى" و"نداء مصر"، ويبلغ نصيب محافظة سوهاج 13 مقعدا بالقائمة. محافظ سوهاج يتفقد اللجان الفرعية وتفقد محافظ سوهاج طارق الفقى عددا من اللجان الفرعية لانتخابات مجلس النواب بمدينتى سوهاج وأخميم، بهدف الاطمئنان على سير عملية التصويت وتوافر الاحتياجات اللازمة، وأوجه الدعم لعناصر العملية الانتخابية من قضاة ومشرفين وناخبين. ووجه المحافظ - خلال جولته التى شملت لجان الانتخابات بمدارس باحثة البادية وسوهاج الثانوية العسكرية بحى شرق مدينة سوهاج، ومدرسة قدرى أبو حسين بمدينة أخميم - رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام، وتذليل أى عقبات. اتباع الإجراءات الاحترازية كما شدد على ضرورة التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتكثيف أعمال تطهير اللجان وأماكن انتظار الناخبين وتكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان وتوفير كرسى متحرك بكل لجنة لمساعدة ذوى الإعاقة وكبار السن. وأكد المحافظ، انتظام سير العملية الانتخابية فى اليوم الأول وعدم تلقى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لأى شكاوى حتى الآن، مناشدا جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت بالنزول والمشاركة الإيجابية لاختيار من يمثلهم فى مجلس النواب. وشدد المحافظ على متابعة جميع اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة والتأكد من توافر كافة سبل الدعم اللازم لنجاحها وظهور المحافظة بالشكل اللائق والمشرف مع توفير كافة سبل الراحة للناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

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