التعليم تنفى شائعة غلق مدرسة بالجيزة بسبب كورونا

وشددت الوزارة - فى بيان لها اليوم السبت - على أنه لا صحة أيضا لوجود إصابات بالمدارس المصرية الحكومية الدولية، فى إدارات "الشيخ زايد، الهرم، أكتوبر"، مؤكدة أن الدراسة منتظمة منذ 20 سبتمبر 2020 وحتى تاريخه.
وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما ينشر بخصوص وجود حالات اشتباه بفيروس كورونا داخل المدارس، منعًا لإثارة الرأى العام والبلبلة لدى أولياء الأمور، مما يؤثر سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية.
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