الآثار : الكشف عن مقبرة المشرف على الخزانة الملكية بالمنيا

كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار الغريفة بتونا الجبل بمحافظة المنيا، عن مقبرة المشرف على الخزانة الملكية "بادى است" بداخلها تماثيل حجرية ولقى أثرية فى حالة جيدة من الحفظ.





وأشار الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة، فى تصريحه، اليوم السبت، إلى أن المقبرة تتكون من بئر للدفن بعمق 10 أمتار، يؤدى إلى حجرة كبيرة بها "نيشات" محفورة فى الصخر مغلقة بألواح حجرية منتظمة الشكل، عثر بداخلها على تمثالين من الحجر الجيرى، إحداهما على هيئة العجل أبيس الآخر لسيدة.

وأوضح أنه جرى العثور على أوان "كانوبية" من أجمل الأوانى التى جرى العثور عليها، مصنوعة من الألبستر على هيئة أبناء حورس الأربعة نقش عليها ألقاب وأسماء المتوفى، وأضاف أنه جرى العثور على 400 تمثال أوشابتى من الفيانس الأزرق والأخضر تحمل اسم المتوفى، وست دفنات لأفراد عائلتة بها ما يقرب من ألف تمثال أوشابتى من الفيانس أيضا ومجموعات من الأوانى الكانوبية مصنوعة من الألبستر، والحجر الجيرى، وبعض من التمائم والجعارين ومجموعة من الأوانى الفخارية من العصر الصاوى ما بين الأسرة الـ 26 حتى الأسرة الـ30.

ولفت إلى أنه جرى العثور على أربعة توابيت حجرية على هيئة آدمية ما زالت مغلقة بالملاط، مؤكدا أن العمل لايزال مستمرا للكشف عن المزيد من أسرار وكنوز منطقة الغريفة.

وكشفت حفائر البعثة الأثرية المصرية الأسبوع الماضى، فى موسمها الرابع بمنطقة الغريفة الأثرية بتونا الجبل بمحافظة المنيا، عن بئر للدفن بعمق 5 أمتار بداخله تابوت مصنوع من الحجر الجيرى لكبير كهنة الإله جحوتى، ويدعى جحوتى "إم حتب" من الأسرة الـ 26، وكان يشغل أيضا منصب عظيم الخمس والمشرف على العروش وأنه ابن حرسا إيست الذى كشفت البعثة عن التابوت الخاص به فى موسم حفائرها الأول عام 2018.

وقد زُين التابوت بمناظر تمثل أولاد حورس الأربعة فى حالة جيدة من الحفظ، بجانبه مجموعة من تماثيل الأوشابتى المصنوعة من الفاينس.

كما نجحت البعثة الأثرية خلال مواسمها الثلاثة السابقة فى الكشف عن العديد من المقابر العائلية التى تخص كبار كهنة الإله جحوتى وكبار الموظفين بالإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا وعاصمته الأشمونين، و19 مقبرة تضم 70 تابوتا حجريًا مختلفة الأحجام والأشكال وأثاث جنائزى.