صور .. ملك هولندا يمنح الأنبا أرسانى وسام أورانيا ناسو

جاء ذلك خلال الاحتفال بالعيد الخامس والثلاثون لبدء خدمة الكنيسة القبطية بهولندا والعيد السابع لتأسيس إيبارشية الكنيسة القبطية بهولندا، الذى أقيم فى مدينة أمستردام بهولندا، بمقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وسط الإجراءات الاحترازية، بسبب انتشار فيروس كوفيد - 19.

وأثناء الاحتفال اتصل نائب عمدة أمستردام، عن طريق الفيديو كونفرانس، وقرأ قرار الملك فيليم أليكسندر ملك هولندا، الخاص بمنح نيافة الأنبا أرسانى الوسام الملكى "أورانيا - ناسو"، بلقب القائد.

وقد تابعه الحاضرون على الشاشات التلفزيونية المثبتة فى الكنيسة، ثم شرح القرار الملكى لمنح نيافة الأنبا أرسانى هذا الوسام المميز، مستعرضا السيرة الذاتية له منذ وصوله هولندا فى العام 1985، وبدء خدمته فى رعاية المجتمع القبطى بهولندا، وحتى رسامته أسقفاً فى العام 2013، وبعد ذلك عمله كأسقف فى تدبير وقيادة الكنيسة فى هولندا.

وأشار نائب العمدة إلى الدور المهم الذى قام به الأنبا أرسانى فى تطوير خدمة الكنيسة القبطية بهولندا، فقد تحولت من مجموعة صغيرة تستأجر مكاناً للعبادة إلى مؤسسة لها ممتلكاتها وابنيتها الخاصة وخدامتها وأنشطتها، وقد ظل يخدم وهو الكاهن الوحيد بهولندا.

وتابع: "واليوم يعاون نيافته فى خدمة كنائس الإيبارشية ستة عشر كاهنا من الآباء المباركين، وكان له دور رئيسى فى تأسيس عشرة كنائس، واثنين من المراكز الثقافية علاوة على الدير القبطى، بالإضافة إلى مجهوده السخى فى مشروعات التنمية فى بعض قرى الصعيد بمصر".

وأشار نائب العمدة إلى الدور الذى تقوم به الكنيسة القبطية فى هولندا، بإشراف الأنبا أرسانى فى العمل على اندماج الجالية القبطية فى صميم الحياة الهولندية والمساهمة فى الحياة السياسية.

وتنفيذاً لقرار الملك فيليم اليكسندر ملك هولندا، قام البروفيسور الدكتور جاك فان فيليت أستاذ المصريات والقبطيات بتقليد نيافة الأنبا أرسانى وسام أورانيا - ناسو بلقب الفارس وسط تصفيق حاد من الحاضرين.

حضر الاحتفال المطران بوليكاربوس أوجين إيدين، رئيس إيبارشية هولندا للسريان الأرثوذكس، والأسقف يان هيندركس أسقف الكنيسة الكاثوليكية الرومانية فى هارلم - أمستردام، والأب جيرارد ماتيسن رئيس دير الرهبان البندكت بأخمنود، والسفير المصرى بهولندا حاتم عبد القادر، ونائب السفير المصرى إيهاب سليمان والقنصل العام بالسفارة المصرية بلاهاى حازم ممدوح.