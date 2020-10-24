الاستغاثات الطبية بـ الوزراء تستجيب لشاب بترت ساقيه فى حادث قطار

استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء لمناشدة تم تداولها بشكل موسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى لمساعدة الشاب عمرو جمعة، 35 عاما، الذى تعرض لحادث قطار فى عام 2008، نتج عنه بتر فوق الركبة فى كلا الساقين، وبتر ثالث فى أحد الساعدين تحت المرفق، وتم التوصل إلى أنه يحتاج إلى تركيب أطراف صناعية تساعده على الحركة لكسب قوت يومه.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على الاستجابة للحالات الإنسانية فور رصدها عبر وسائل الإعلام، وكذا مواقع التواصل الاجتماعى.

وقام فريق التدخل السريع بلجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع الشاب عمرو؛ لاستيفاء كافة البيانات والتقارير الطبية الخاصة بحالته، وكذلك التواصل والتنسيق مع الدكتور هشام السلمى، استشارى الروماتيزم والتأهيل، والذى أوصى بضرورة توجه الحالة إلى مستشفى القوات المسلحة للعلاج الطبيعى والتأهيل والروماتيزم بالعجوزة؛ للعرض على اللجنة الطبية يوم الاثنين الموافق 26 من أكتوبر الجارى، لتقييم حالته الصحية، تمهيداً لتركيب الأطراف الصناعية إذا لزم الأمر، ووفقا لما تقرّه اللجنة الطبية.

وقال الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئيس الوزراء، رئيس اللجنة: قامت لجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الذى تواصل مع الشاب شخصيا، ووعد بتكريمه ماديا ومعنويا، كما تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم الرعاية الاجتماعية للحالة وتوفير حياة كريمة للشاب؛ إيمانا من اللجنة بضرورة التكامل والتنسيق بين كافة الجهات المسئولة لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين.

وفى الوقت نفسه، أكد الدكتور حسام المصرى استمرار متابعة اللجنة للحالات عن كثب، كما أكد استمرارها فى رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة، وذلك وفقًا للتوجيهات المستمرة لرئيس الوزراء فى هذا الصدد.