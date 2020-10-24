فيديو .. افتتاح 10 مساجد بدمياط ضمن خطة إحلال وتجديد بيوت الله

أعلن الشيخ محمد سلامة، مدير مديرية الأوقاف بدمياط، عن افتتاح 10 مساجد، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد بيوت الله فى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن بعضها تم بالجهود الذاتية.





وأدى مدير مديرية الأوقاف بدمياط، صلاة الجمعة فى مسجد نور الإسلام بمدينة السرو، التابعة لمركز الزرقا، الذى تم بناؤه بالجهود الذاتية، وتم افتتاح المسجد بحضور نائب محافظ دمياط، وعدد من نواب مجلس الشيوخ وأبناء القرية. وكانت محافظ دمياط أعلنت بأن المساجد العشرة : " نور الإسلام، السرو، الزرقا، البخارى، دمياط، اليسر، دمياط بإدارة كفر البطيخ، والمسجد الكبير بعزبة الصعيدى بالشعراء، ومسجد الروضة بطريق المحور بدمياط، مسجد الشيخ شطا بمنطقة شطا بدمياط، وبمركز كفر سعد مساجد الرحمة بعزبة 1 وقباء بقرية الإسماعيلية، والشباب بكفر سعد البلد، والحلمية بعزبة عبد اللطيف بالركابية"

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