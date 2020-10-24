توقيع بروتوكول تعاون وزير التعليم العالى ونظيرة بجنوب السودان

وقع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع السيد جابريل تشانغسون وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا من دولة جنوب السودان، بمقر الوزارة.

وينص البروتوكول على أن يشارك أساتذة الجامعات والباحثين المصريين في التدريس بالجامعات بجنوب السودان باللغة الإنجليزية، وكذلك الإسهام في إجراء البحوث المشتركة، وتبادل زيارات المختصين في مجالات التعليم العالي المختلفة في كلا البلدين، وتحديد كل زيارة حسب طبيعة المهمة، بالإضافة إلى التعاون المباشر بين الجامعات ومراكز البحث العلمي بالجامعات والمعاهد العليا في البلدين من خلال تنمية الاتصالات والعلاقات المباشرة، وتبادل التجارب والخبرات في ميادين التعليم العالي المختلفة.

وتضمن البروتوكول إعفاء الطالب المصري الحاصل على منحة للدراسة بجنوب السودان، من الرسوم والمصروفات الدراسية.

وشمل البروتوكول تقديم وزارة التعليم العالي المصرية بشكل سنوي، عدد 300 منحة جامعية و100 منحة دراسات عليا، إلى وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا بجمهورية جنوب السودان.

واتفق الطرفان على تبادل المنح التدريبية قصيرة الأجل في الجامعات والمراكز البحثية والتكنولوجية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب من كلا البلدين لتأمين ورفع المستوى التدريسي والبحثي وتدريب الطلاب، وكذلك تبادل الوفود الطلابية للمشاركة في النشاطات العلمية والثقافية والرياضية المختلفة بالطرق الدبلوماسية، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية والحلقات الدراسية والندوات العلمية المشتركة التي تقيمها مؤسسات التعليم العالي في البلدين.

ويشمل البروتوكول أيضا، تبادل المطبوعات والكتب الجامعية والنشرات التربوية والدراسات والإحصاءات التي تصدر عن الجامعات والمعاهد العليا في مجالات التعليم العالي.

واتفق الطرفان على تبادل الخبرات في مجال إنشاء المعاهد وإعداد الخطط الدراسية والمناهج والكتب وتعزيز التعاون المباشر بين مؤسساتها، وكذلك تبادل الخبرات في مجال تصنيع وصيانة الأجهزة والمعدات المختبرية ومعدات الورش، ودعم الجامعات في جنوب السودان بالمعدات والأجهزة حسب الإمكانيات المتاحة لدى الطرف المصرى، وتبادل الخبرات في مجال التعليم العالي المفتوح والتعليم عن بعد؛ من خلال تبادل زیارات المختصين والخبراء وتبادل النظم مع الجامعات ذات الخبرة في هذا المجال.

وتقرر تفعيل البرنامج لمدة ثلاث سنوات على أن يجدد تلقائيا لمدد مماثلة، لحين توقيع برنامج جديد، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر رغبته في كتابة في تعديله أو انهائه قبل 6 أشهر من نهاية مدة سريانه، في حين لا يؤثر انتهاء العمل بهذا البرنامج على الانتهاء من تنفيذ المشروعات المنفذة من خلاله.

شهد توقيع البروتوكول من الجانب المصري كل من، د. أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، ود. محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، ود. محمد الشناوي مستشار الوزير لشئون العلاقات الدولية، ود. رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، ود. ميادة بلال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي، ومن دولة جنوب السوادن حضر كل من، د. ماريال عوو يول رئيس جامعة النيل، ود. بولين ايلين فولر رياك نائب رئيس جامعة رومبيك للعلوم والتكنولوجيا، ود. مامور شول تروك كويك مدير عام اعتماد الجامعات الخاصة والأجنبية، ود. جوب أكوي اليث أكوي مدير عام القبول والتوثيق، والسيد مايكل ماثيانج نجونج ملحق ثقافي وتعليمي.