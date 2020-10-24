إقبال على لجان مدارس أبو النمرس بعد انتهاء ساعة الراحة

شهدت لجان مدارس ابو النمرس، إقبال مرتفع بعد فتح اللجان مره اخري بعد الساعه الراحة، بانتخابات مجلس النواب 2020.

وتصدرت السيدات المشهد الانتخابي، باقبالهن الملحوظ منذ بداية اليوم، بالإضافة الي كبار السن.

وفتحت اللجنة الانتخابية أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، حيث بدأ المواطنون في التوافد وسط تدابير أمنية وصحية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، مع توزيع الكمامات على الناخبين.

انطلقت منذ قليل انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، وذلك بعد انطلاقها في الخارج الأربعاء الماضي 21 أكتوبر، والتي استمرت على مدار 3 أيام انتهت أمس الجمعة 23 أكتوبر.

تستمر الانتخابات في الداخل اليوم السبت وغدا الأحد 23 و24 أكتوبر، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.