محافظ القاهرة يتفقد مستشفى المنيرة العام ويقرّر صرف مكافأة لجميع العاملين

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مستشفي المنيرة العام صباح اليوم السبت، وتعرف علي المحافظ علي الخدمات المستحدثة بالمستشفى مثل زراعة الأسنان وجراحة الأطفال وجراحة الأوعية الدموية وجراحة الفقرات.

وتفقد "عبدالعال"، أقسام الاستقبال والطوارئ والرعايات والمعامل والأشعة والغسيل الكلوي والعيادات وأثني عليها.

وقرّر المحافظ منح العاملين بالمستشفي مكافأة تشجيعية شهرًا لجميع العاملين، رافقه في الزيارة رئيس قطاع الصحة بالقاهرة الدكتور محمد شوقي.

وأثنى خلال زيارته علي إدارة المستشفى والعاملين بها من أطباء وتمريض وفنيين، ووجّه الشكر لمدير المستشفى الدكتور كريم سلام، علي المجهود المقدم من المستشفى للمترددين من المرضى.

وكتب في لوحة شرف المستشفى كلمة قال فيها:"لقد كنتم ومازلتم على قدر المسؤولية وانتم قدوة لجميع المستشفيات وبدأت سلسلة جولاتي بمستشفي المنيرة العام لدورها الرائد ومكانتها"، مشددًا علي اهمية استمرار المستشفى في تقديم الخدمات بها والعمل علي تطويرها.