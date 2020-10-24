توافد الناخبين على لجنة مدرسة عبد المنعم رياض بعد الاستراحة

بدأ منذ قليل توافد الناخبين مجددا على لجنة مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض من أجل المشاركة في انتخابات مجلس النواب وذلك بعد الحصول على فترة استراحة امتدت لساعة كاملة.
شهدت الساعات الأولى لفتح اللجان الانتخابية، بمدرسة الشهيد أحمد أبوالدهب بالدقي، إقبالاً ضعيفًا من قبل الناخبين، بالتزامن مع الساعات الأولى للتصويت في العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وتقيم اللجنة العليا للانتخابات، لجنتين داخل مدرسة الشهيد أحمد أبوالدهب تحمل رقم 90 و 91، حتى يتثني للمواطنين الإدلاء بأصواتهم، وسط تواجد أمني لتأمين وتنظيم دخول الناخبين إلى اللجان.
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