محافظ الجيزة يتفقد لجنة الانتخابات بمعهد بحوث النباتات في الدقي

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لجنة معهد بحوث وقاية النباتات بالدقي، وأكد ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا حفاظًا على صحة المواطنين، ومتابعة سير العملية الإنتخابية داخل اللجنة بكل حسم.

وأضاف " راشد" أن أعمال اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة بدأت في الموعد المقرر لها في التاسعة صباحًا، لافتًا إلى أن غرفه عمليات المحافظة لم تتلق أى بلاغات أو شكاوى بشأن سير العملية الانتخابية، وأن الأمور تسير بشكل طبيعى في اللجان الانتخابية حتى اللحظة الحالية.

ونبه محافظ الجيزة إلى أنه تجري متابعة مستمرة على مدى اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، التى تتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة، للتعامل الفورى مع أي أحداث طارئة حرصا على سير العملية الانتخابية في سهولة ويسر دون معوقات.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 تجري على مدى يومي السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء، في 14 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.

وأجريت المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، ومن المقرر إعلان النتيجة بحد أقصى أول نوفمبر، وتجرى انتخابات الإعادة لمحافظات المرحلة الأولى للمصريين في الخارج أيام 21 و22 و23 نوفمبر، بينما تجرى داخل نفس المحافظات بالداخل يومى 23 و24 نوفمبر وفقا لجدول الهيئة الوطنية للانتخابات.