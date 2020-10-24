بعد فترة الراحة.. توافد جماهيري بمدرسة الجيزة الثانوية للبنات

انتهت فترة الراحة المخصصة لـ الانتخابات البرلمانية 2020، واستقبلت اللجان أعداد كبيرة وجماهيرية مع اتباع الإجراءات الاحترازية. وبدأ صباح اليوم توافد الناخبين على مدرسة الجيزة ثانوية بنات ومدرسة صلاح الدين الابتدائية من اجل المشاركة في انتخابات مجلس النواب باتباع كافة الإجراءات الوقائية. واستمر توافد الناخبين في اللجان مع اتباع الإجراءات الاحترازية وزيادة عدد النساء وكبار السن في المشاركة الانتخابية البرلماني 2020. مع الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي ومازال الإقبال مستمر حتى الآن واستمرار المساعدة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن. وشهدت اللجان اجراءات امنية مشددة من قبل رجال الشرطة مع الالتزام باتباع الاجراءات الوقائية المشددة لفيروس كورونا المستجد . وانطلق صباح السبت الماراثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.

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