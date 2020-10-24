في ذكرى أكتوبر..السنباطي يكرم المحاربين القدامى بنادي هليوبوليس

نظم نادي هليوبوليس الرياضي، الحفل السنوي لتكريم المحاربين القدامى من اعضاء النادي بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر الــ ٤٧، بحضور عمرو السنباطي رئيس النادي، ومرشح حزب مستقبل وطن فردي بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة. وكذا المدير التنفيذي للنادي وأعضاء مجلس الادارة.

وقال السنباطي خلال الحفل:إن هذه الذكرى ستبقى غالية وعزيزة على كل مصري وعربي ومصدر الفخر لبلدنا الحبيب الذي يستلهم أبناؤه هذه الذكرى للحفاظ على رفعة واستقرار الوطن و الذى تسعى قيادته المخلصة إلى وضعه في مكانته المستحقة بين الامم.

وأشار إلى أن أبناء الجيش المصري العظيم دائمًا وأبدًا وعلى مر العصور يقدمون التضحيات من أجل الحفاظ على أمن وأرض الوطن، ولا يزال أبطال جيش مصر الحصن والسند القوي الذي يبذل جهودًا جبارة في تأمين كل حدود الوطن من أي أخطار أو تهديدات، ويقدمون أرواحهم الطاهرة فداءً للحفاظ على أمن وأمان مصر وشعبها في مواجهة تنظيمات إرهابية تستهدف التدمير.

كما وجه السنباطي تحية إعزاز وتقدير لأسر الشهداء تقديرا لما قدمه أبنائهم وآبائهم من تضحيات وبطولات.

وأكد على ضرورة مساندة القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للعبور بالوطن إلى بر الأمان وتحقيق تطلعات شعب مصر العظيم.

وبالرغم من ارتباطه بالعديد من الجولات الانتخابية، والفعاليات، التي يحرص أبناء الدائرة المحبين له على تنظيمها في مناطق متفرقة بالدائرة، أصر السنباطي على حضور الاحتفال وإلقاء كلمته، التى تمنى خلالها ان يكون والده اللواء فاروق السنباطى، موجودا في الاحتفال خاصة أنه من محاربي أكتوبر، لكن الأخير أصر على الاحتفال فى المنزل مع الأسرة حتى يتسنى للآخرين اخذ فرصة التكريم.