سيدات مصر أبطال المشهد فى انتخابات مجلس النواب 2020

وحرصت السيدات من جميع الفئات العمرية على اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا أثناء إدلائهن بأصواتهن فى اللجان الانتخابية، وساهمت الشرطة النسائية فى مساعدة السيدات على التعرف على لجانهن وتوفير جميع المعلومات اللازمة لهم، خاصة كبار السن منهن.
وأكدت الناخبات حرصهن على المشاركة فى العملية الانتخابية والإدلاء بأصوتهن، لأنها واجب عليهن تجاه مصر، مشيدات بالإجراءات والتسهيلات المتبعة فى اللجان الانتخابية.
من جانبها، قالت رئيسة المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى، إن المرأة المصرية أثبتت من خلال مشاركتها السياسية فى جميع الاستحقاقات السياسية التى جرى عقدها خلال الفترة الماضية على ما تتمتع به من حس وطنى عالٍ ومدى تفانيها فى حبها وإخلاصها لتراب هذا الوطن، فقد كانت مشاركتها بمثابة الفيصل فى جميع الاستحقاقات السياسية، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة فى الانتخابات يأتى إعمالاً للحق الذى كفله لها الدستور المصرى.
وأضافت أن الصورة المشرقة التى ترسمها بمشاركتها واسعة النطاق ووقوفها فى صفوف طويله أمام اللجان الإنتخابيه هى رسالة للعالم أجمع تؤكد فيها مدى الوعى والإدراك وحجم المسؤولية التى تتمتع بها المرأة المصرية.
ودعت مرسى السيدات والفتيات إلى عدم التنازل عن حقهن، والمشاركة فى الإدلاء بأصواتهن وانتخاب من يرونه الأجدر والأكفاء لتمثيلهن فى البرلمان واعتبار أصواتهن أمانة.
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