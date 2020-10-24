فيديو.. محافظ الفيوم يدعو للمشاركة فى الانتخابات ويشدد على ارتداء الكمامة

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، اليوم السبت، عدداً من لجان التصويت، فى اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2020، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتذليل أى عقبات قد تواجه سير عملية التصويت.





شملت جولة محافظ الفيوم لجان مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات، ومدرسة مدينة فارس للتعليم الأساسى، ومدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بمدينة الفيوم.

المحافظ يصطحب إحدى السيدات

وفى لفتة إنسانية، قام المحافظ خلال جولته التفقدية بلجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية، باصطحاب إحدى السيدات من كبار السن إلى داخل المدرسة، كما وجه بمساعدتها فى الوصول إلى لجنتها الانتخابية حتى انتهاءها من عملية التصويت.

واطمأن المحافظ خلال الجولة على سير العمل بلجان التصويت، وحالة النظافة العامة بالمقرات الانتخابية، مشددا على الإجراءات الاحترازية.

كما تفقد أماكن انتظار المشاركين فى الانتخابات من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتابع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للوقوف على مدى التزام الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بكافة أدوات ومستلزمات الحماية الشخصية، حفاظاً على سلامة الجميع.

انتظام العملية الانتخابية

وأشار محافظ الفيوم، إلى انتظام العملية الانتخابية بكافة لجان التصويت بمختلف مراكز وقرى المحافظة دون حدوث ما يعكر الصفو العام، لافتاً إلى أنه تم رصد ملاحظتين فقط بلجان الانتخابات وتم تلافيهما على الفور، مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قد أعلنت حالة الطوارئ لتذليل أى عقبات تطرأ على العملية الانتخابية، للخروج بها فى صورة حضارية مشرفة، مشدداً على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين تطبيقًا لمبدأ النزاهة والحياد الكامل.

وناشد "الأنصارى" جميع مواطنى المحافظة بضرورة المشاركة فى هذا العرس الديمقراطى لانتخابات مجلس النواب، والمشاركة الإيجابية فى التصويت لاختيار ممثليهم الذين يعبرون عنهم تحت قبة البرلمان.

عدد اللجان والناخبين

يذكر أنه تم تجهيز 633 لجنة فرعية موزعة على 284 مقر انتخابى بجميع مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال مليونين و9 آلاف و229 ناخبا.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة لتلقى الشكاوى والبلاغات والتعامل الفورى فى حالات الطوارئ.