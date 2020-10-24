بدون مخالفات.. فيديو: نائب الشيوخ بتنسيقية الأحزاب يعلن بيان غرفة العمليات

قال أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن زيارة التنسيقية لحلايب وشلاتين شهدت ترحيبا شديدا من قبل الأهالى، وطبقا للتقارير الواردة زادت نسبة المشاركة فى انتخابات مجلس النواب منذ صباح اليوم السبت.





وأضاف نجاتى، خلال مؤتمر صحفى، لغرفة العمليات لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "زيارة أهالينا بكل منطقة حقهم علينا، وبعد الانتخابات سنتوجه أيضا لهم مرة أخرى ونعقد أيضا دورات تدريبية وتوعوية". وأكد عدد من المتابعين لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتظام عملية التصويت بعد فتح اللجان الانتخابية فى عدد من المحافظات، أمام الناخبين، للإدلاء بأصواتهم فى أول أيام انتخابات مجلس النواب 2020، لاختيار ممثليهم داخل المجلس. وأضاف المتابعون، خلال المؤتمر لغرفة عمليات التنسيقية، أن اللجان الانتخابية فى العديد من المدارس بمحافظة الفيوم شهدت توافد أعداد من الناخبين من أعمار مختلفة، للتصويت مع فتح باب التصويت فى ظل تمثيل مشرف للشباب الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم مع اتخاذ الإجراءات الوقائية، ودون تسجيل مخالفات تذكر.

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