صور .. وزير الاتصالات يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب

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وأكد الدكتور عمرو طلعت، أنه أدلى بصوته فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم، انطلاقا من المسؤولية الوطنية؛ ولأهميته فى تعزيز المسيرة الديموقراطية، بعد أن يكتمل جناحى المؤسسة البرلمانية.
وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق تعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية، على النسق الذى يصبو إليه المصريون، ويليق بالشعب المصرى العظيم.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أنه لمس نظاما محكما والتزاما كاملا بكافة المعايير الدستورية والقانونية المنصوص عليها فى سير العملية الانتخابية؛ داعيا كافة المواطنين للقيام بهذا الواجب الدستورى المهم للمشاركة فى إثراء الحياة السياسية.
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