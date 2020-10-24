صور.. إقبال كثيف على لجان انتخابات مجلس النواب فى قرية الدير بإسنا

وحرص الناخبون على ارتداء الكمامة تفاديا للإصابة بفيروس كورونا، بناء على تحذيرات وزارة الصحة من الموجة الثانية.

وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، فتح وانتظام أعمال اللجان الانتخابية البالغ عددها 283 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأول للعملية الانتخابية، التى تجرى على مدار يومى السبت والأحد الموافقين 24 و35 من شهر أكتوبر الجارى.

ومن جانبها باشرت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية أعمالها لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتعامل الفورى مع أى حالات طارئة وسرعة حلها على الفور، لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه.

وتم ربط غرفة العمليات الرئيسة بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية لمواجهة أى طوارئ، وذلك فى إطار توجيهات مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأهابت محافظة الأقصر بالناخبين، بضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، ومراعاة التباعد الإجتماعى بين الناخبين، وعدم التزاحم داخل لجان الانتخابات، بالإضافة إلى التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم، للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 836 ألفًا و759 ناخباً، وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 170 مركزاً انتخابياً، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 283 لجنة فرعية.

وتجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، على مدار اليوم السبت وغدا الأحد، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء، فى 14 محافظة، هى الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.