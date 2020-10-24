صور .. إقبال ملحوظ من كبار السن على التصويت فى لجان إمبابة

وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين فى التاسعة من صباح اليوم السبت، وسط إجراءات أمنية مشددة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة، للحد من فيروس كورونا المستجد، كما شهد محيط اللجان تواجد أمنى مكثف لتأمين العملية الانتخابية.

يذكر أن إمبابة تضم 35 مقرًا انتخابيًا، تشكل 98 لجنة فرعية، وتعتبر المنطقة أكبر الكتل التصويتية فى محافظة الجيزة بـ500 ألف و702 ناخب.

وفى الجيزة يصوت 5 ملايين و689 ألف ناخب، بـ1046 لجنة فرعية موزعة بــ12 دائرة، لاختيار 25 نائبا "فرديًا" و23 نائبا "قائمة".

وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.