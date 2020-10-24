صور .. ناخبو قنا يصطفون فى طوابير طويلة للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات النواب

شهدت عدد من اللجان الانتخابية فى مركز دشنا، شمال محافظة قنا، إقبالًا كبيرًا واصطفاف الناخبين فى طوابير على مسافات طويلة، بعد بدء الفترة الثانية من اليوم الأول، فيما شهدت اللجنة الانتخابية فى قرية السمطا، إقبال المئات من المواطنين وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.





وأكد كمال شلبى، سكرتير عام محافظة قنا، على انتظام سير العملية الانتخابية مشيرا إلى أن لجان الاقتراع فتحت فى مواعيدها، وأوضح أن غرفة العمليات تباشر أعمالها على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفورى مع أى حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه. وذكر أنه تم ربط غرفة العمليات الرئيسية بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية لمواجهة أى طوارئ. يذكر أن محافظة قنا تضم 670 لجنة فرعية موزعين على 339 مركز انتخابى، وأن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت فى انتخابات مجلس النواب 2 مليون و34 الف و373 مواطنا.

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