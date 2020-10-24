وزير التعليم العالى: 300 منحة جامعية و100 منحة دراسات عليا لجنوب السودان

وقع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع جابريل تشانجسون وزير التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا من دولة جنوب السودان، بمقر الوزارة.





وينص البروتوكول على أن يشارك أساتذة الجامعات والباحثين المصريين، فى التدريس بالجامعات بجنوب السودان باللغة الإنجليزية، وكذلك الإسهام فى إجراء البحوث المشتركة، وتبادل زيارات المختصين فى مجالات التعليم العالى المختلفة فى كلا البلدين، وتحديد كل زيارة حسب طبيعة المهمة، بالإضافة إلى التعاون المباشر بين الجامعات ومراكز البحث العلمى بالجامعات والمعاهد العليا فى البلدين من خلال تنمية الاتصالات والعلاقات المباشرة، وتبادل التجارب والخبرات فى ميادين التعليم العالى المختلفة.

وتضمن البروتوكول إعفاء الطالب المصرى الحاصل على منحة للدراسة بجنوب السودان، من الرسوم والمصروفات الدراسية.

وشمل البروتوكول تقديم وزارة التعليم العالى المصرية بشكل سنوى، 300 منحة جامعية و100 منحة دراسات عليا، إلى وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا بجمهورية جنوب السودان.

واتفق الطرفان على تبادل المنح التدريبية قصيرة الأجل فى الجامعات والمراكز البحثية والتكنولوجية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب من كلا البلدين لتأمين ورفع المستوى التدريسى والبحثى وتدريب الطلاب، وكذلك تبادل الوفود الطلابية للمشاركة فى النشاطات العلمية والثقافية والرياضية المختلفة بالطرق الدبلوماسية، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية والحلقات الدراسية والندوات العلمية المشتركة التى تقيمها مؤسسات التعليم العالى فى البلدين.

ويشمل البروتوكول أيضا، تبادل المطبوعات والكتب الجامعية والنشرات التربوية والدراسات والإحصاءات التى تصدر عن الجامعات والمعاهد العليا فى مجالات التعليم العالى.

واتفق الطرفان على تبادل الخبرات فى مجال إنشاء المعاهد وإعداد الخطط الدراسية والمناهج والكتب وتعزيز التعاون المباشر بين مؤسساتها، وكذلك تبادل الخبرات فى مجال تصنيع وصيانة الأجهزة والمعدات المختبرية ومعدات الورش، ودعم الجامعات فى جنوب السودان بالمعدات والأجهزة حسب الإمكانيات المتاحة لدى الطرف المصرى، وتبادل الخبرات فى مجال التعليم العالى المفتوح والتعليم عن بعد؛ من خلال تبادل زیارات المختصين والخبراء وتبادل النظم مع الجامعات ذات الخبرة فى هذا المجال.

وتقرر تفعيل البرنامج لمدة ثلاث سنوات على أن يجدد تلقائيا لمدد مماثلة، لحين توقيع برنامج جديد، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر رغبته فى كتابة فى تعديله أو إنهائه قبل 6 أشهر من نهاية مدة سريانه، فى حين لا يؤثر انتهاء العمل بهذا البرنامج على الانتهاء من تنفيذ المشروعات المنفذة من خلاله.

شهد توقيع البروتوكول من الجانب المصرى كل من، الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير لشئون العلاقات الدولية، والدكتور رشا كمال القائم بعمل الإدارة المركزية لشئون الوافدين، والدكتور ميادة بلال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافى، ومن دولة جنوب السوادن حضر كل من الدكتور ماريال عوو يول رئيس جامعة النيل، والدكتور بولين إيلين فولر رياك نائب رئيس جامعة رومبيك للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور مامور شول تروك كويك مدير عام اعتماد الجامعات الخاصة والأجنبية، والدكتور جوب أكوى اليث أكوى مدير عام القبول والتوثيق، ومايكل ماثيانج نجونج ملحق ثقافى وتعليمى.