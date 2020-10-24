انتخابات البرلمان 2020.. وزير التنمية المحلية للمواطنين: ”صوتكم أمانة فضعوه بحرية” 

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اليوم، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الأولى والتي تستمر على مدار يومين فى الجيزة و الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.

وأكد شعراوي، على الانتظام الكامل للجان الانتخابات على محافظات المرحلة الأولي وفتح جميع اللجان في موعدها دون أي معوقات ، مضيفاً أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لمتابعة تطورات العملية الانتخابية.

وخلال تفقد اللواء محمود شعراوي لغرفة العمليات بالوزارة استمع إلى تقرير حول سير العملية الانتخابية في محافظات الإسكندرية وأسيوط وسوهاج والبحيرة والفيوم وأسوان والجيزة والوادي الجديد ، حيث تم الإشارة إلى فتح اللجان في موعدها وعدم حدوث أي مشكلات.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم التأكد من اتخاذ كافة المحافظات للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتطهير وتعقيم اللجان علي مدار يومي الانتخابات وتوفير بوابات التعقيم علي أبواب اللجان الانتخابية.

وأكد اللواء محمود شعراوي على أن المحافظات وكافة الأجهزة المعنية بالشرطة والقوات المسلحة قامت بجهد كبير قبل انطلاق العملية الانتخابية لتوفير كافة الاحتياجات والتجهيزات اللازمة ، لخروج الانتخابات بصورة مشرفة تليق بالشعب المصري.

ودعا وزير التنمية المحلية أبناء الشعب المصري إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم ، في ظل المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مصر.

وأكد وزير التنمية المحلية ، على أنه أصدر توجيهات مشددة لكافة المحافظات بالحيادية التامة والوقوف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكداً ان كافة أجهزة الدولة علي الحياد التام من الجميع.

وأوضح شعراوي علي وجود تنسيق مستمر بين غرفة العمليات بالوزارة وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات محافظات المرحلة الأولى، ووجه الوزير باستمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير للحد من فيروس كورونا لضمان سلامة الناخبين ، وتوفير كافة التسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وقال شعراوي، إن الانتخابات البرلمانية الحالية هي الثانية بعد ثورة ٣٠ يونيو ، ووجه وزير التنمية المحلية حديثه لكافة المواطنين بمحافظات المرحلة الأولى قائلاً : صوتكم أمانة وهيفرق جداً أمام العالم .. واختاروا بحرية مرشحكم.