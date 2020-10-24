وزير الخارجية ⁧‫يشارك باحتفالية إحياء ⁧‫يوم الأمم المتحدة‬⁩  

شارك وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ في احتفالية لإحياء ⁧‫يوم الأمم المتحدة‬⁩ ومرور 75 عامًا على إنشاء المنظمة. وذلك فى قصر التحرير بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، كما ألقى كلمة بهذه المناسبة.

وتحتفل وزارة الخارجية بيوم الأمم المتحدة، اليوم الذي يتوافق مع دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ عام 1945، حيث يتسم احتفال هذا العام بطابع خاص بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشاء المنظمة.

وستطلق الوزارة حملة بهذه المناسبة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر باللغتين العربية والإنجليزية.

والهدف من الحملة هو التعريف بدور مصر الفاعل داخل مختلف أروقة الأمم المتحدة منذ إنشائها، واستعراض عضوية مصر الحالية في اللجان والمجالس المختلفة، والمراكز رفيعة المستوى التي شغلها مصريون داخل المنظمة، بالإضافة إلى المشاركة المصرية في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والجهود المصرية داخل المنظمة الدولية لاحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

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