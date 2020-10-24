وزيرة الهجرة تتواصل مع طفل مصرى فاز بجائزة شخصية العام بالنمسا

وأجرت السفيرة نبيلة مكرم بحسب بيان لوزارة الهجرة، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيا بالطفل، ميسرة محمود مقلد، من أبناء المصريين بدولة النمسا، لتهنئته على الفوز بلقب شخصية العام للسنة الحالية 2020 فى دولة النمسا، نتيجة جهوده المجتمعية وإطلاقة مبادرة نجحت فى دعم ومساعدة كبار السن فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التى اجتاحت العالم مؤخرا.

وأوضحت مكرم، أن المستشار النمساوى سباستيان كورتس، سلم ميسرة محمود، ابن محافظة سوهاج بصعيد مصر، الجائزة والتى تمنحها جريدة "دى بريسه" تقديرا لنشاطه فى العمل العام، وأشاد المستشار النمساوى بجهود الطفل المصرى، حيث أسس ميسرة مبادرة عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" بمساعدة عدد من زملائه لمساعدة الأشخاص كبار السن فى تلبية احتياجاتهم فى مدينة فيينا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتم وضع مجموعة من الأرقام لكى يتم التواصل معهم من قبل كبار السن.

ودعت وزيرة الهجرة، ميسرة لدعوة عدد من أصحابه فى النمسا لزيارة مصر والتعرف على تاريخها وحضارتها من خلال مبادرة منتديات الجيل الثانى التى تنظمها الوزارة.

وفى سياق متصل، وجه الطفل ميسرة رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسى، يشكره على جهوده العظيمة لبناء دولة قوية، وتحقيق التنمية فى كل المجالات، حيث أهدى هذا التكريم لمصر وأسرته وأبناء الجالية المصرية فى فيينا، مؤكداً أن هذا التكريم أبلغ دافع له لمواصلة العمل فى المبادرات الاجتماعية والخدمية، للتخفيف عن المواطنين.

وشارك فى التكريم عدد من الأسرة وأبناء الجالية المصرية فى فيينا، وكذلك والد ميسرة، ويدعى محمود مقلد، والذى أوضح أن نجله يتمتع بحب شديد للمشاركة فى المبادرات المجتمعية بالنمسا، وحرصه على الاندماج فى خدمة المحتاجين، دون أى تمييز، مؤكدا اهتمامه بعمل أنشطة وكتابة أبحاث عن مصر طوال العام الدراسى ونشر تقارير عن أجمل الأماكن بمصر على مواقع التواصل الاجتماعى.