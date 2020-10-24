صور.. غرفة عمليات مستقبل وطن ترصد زيادة إقبال الناخبين على لجان المنيا

رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا برئاسة النائب زين الإطناوى أمين التنظيم، مساء اليوم السبت، ارتفاع نسب إقبال المواطنين على التصويت بجيمع شرائحهم على اللجان الانتخابية.





ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية فى المنيا لـ 6 لانتخاب 30 مرشحا بينهم 14 مرشحا بنظام القوائم، و16 مرشحا بالنظام الفردى، ويتنافس على المقاعد الفردية 170 مرشحا بينهم 15 مرشحا عن حزب مستقبل وطن بـ 5 دوائر بعد تأجيل الانتخابات بالدائرة السادسة على المقعد الفردى ومقرها ديرمواس للفوز بـ 15 مقعدا. وتضم محافظة المنيا 511 مركزًا انتخابيًا، موزعين على 1099 لجنة فرعية، لاستقبال 3 مليون و482 ألف و424 ناخب، للإدلاء بأصواتهم.

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