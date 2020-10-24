شكرى فى احتفالية الأمم المتحدة : ملتزمون بأهداف ومبادئ ميثاق المنظمة

أكد وزير الخارجية سامح شكرى تجديد التزام مصر بأهداف ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وتعاونها مع الدول الأعضاء لتعزيز ركائز العمل الجماعى، متعدد الأطراف بما يستجيب لتطلعات وآمال شعوب العالم.





جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم السبت، فى احتفالية لإحياء يوم الأمم المتحدة، حضرها جمعمن الوزراء، وممثلو الوزارات، والسفراء المعتمدون وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية ومكاتب الأمم المتحدة العاملة بالقاهرة، وذلك بقصر التحرير.

وأوضح أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكرى ألقى بهذه المناسبة كلمة استهلَّها بإبراز خصوصية احتفال هذا العام فى ضوء مرور 75 عامًا على إنشاء المنظمة؛ وأضاف حافظ أن الوزير شكرى تطرق خلال كلمته إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن تلك الجائحة أعادت التأكيد على ضرورة إدخال إصلاحات جادة وسريعة على منظومة الأمم المتحدة بما يضمن تعزيز فاعليتها فى مواجهة التحديات المتلاحقة على الأصعدة السياسية، والأمنية، والتنموية، والإنسانية.

كما أنها أظهرت الضرورة المُلحِّة لتنفيذ أهداف "أجندة التنمية المستدامة 2030"؛ حيث أوضح وزير الخارجية أن تحقيق هذه الأهداف تلتقى و"رؤية مصر 2030" الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، وخفض معدلات البطالة وغيرها من الأهداف الإنمائية.

واستعرض وزير الخارجية، من ناحية أخرى، إسهام مصر فى عمليات حفظ السلام، باعتبارها سابع أكبر مُساهم فى تلك العمليات خلال العقود الخمسة الماضية، كما أوضح أن مصر تعتز بدورها الهام فى تطوير السياسات والآليات ذات الصلة بعمليات حفظ السلام، وكذلك بإطلاق "خارطة طريق القاهرة لتعزيز أداء مهام حفظ السلام"، والتى تعكس رؤية الدول الأفريقية المساهمة فى عمليات الأمم المتحدة بالإضافة إلى الدول المستضيفة لتلك العمليات.

وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى بيان رسمى لوزارة الخارجية إلى أن الوزير شكرى جدَّد دعم مصر لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وشدَّد على أن مصر ستعمل عبر الآليات المعنية فى الأمم المتحدة لتعزيز الجهود للقضاء على الإرهاب والتطرف المؤدى إليه.

كما نوه الوزير شكرى إلى ما تمثله هذه المناسبة من فرصة لتعزيز التكاتف الدولى إزاء التحديات التى تواجه عالم اليوم، وخاصة فى مواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا المُستجد، وظاهرة تغير المناخ، والآثار المدمرة للإرهاب الدولى.

واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية أثنى على الدور الذى يضطلع به مكتب الأمم المتحدة فى القاهرة، والمنسق المقيم للمكتب ريتشارد ديكتوس، لدفع أطر التعاون بين مصر والمنظمة إلى آفاق أوسع، وتطلع مصر إلى استمرار هذه الشراكة المحورية خلال السنوات المقبلة.