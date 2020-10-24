حرصا على سلامة الناخبين.. استعدادات طبية وتعقيم لجنة مدرسة وجيه بغدادي الثانوية بالمنيب.. صور

تواجدت منذ الصباح الباكر في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب عربات الإسعاف المجهزة لمساعدة المواطنين في اللجنة حال تعرض أي منهم لأي وعكة صحية.

ودفع الهلال الأحمر بفرق مجهزة لتطهير وتعقيم اللجان خاصة في الأماكن التي تشهد ازدحاما من قبل المواطنين داخل اللجنة مثل صناديق الانتخاب.

وقال محمد ناصر مندوب الهلال الأحمر والذي قامت مجموعته بعمليات تعقيم لجنة مدرسة وجيه بغدادي الثانوية بالمنيب إضافة إلى لجان أخرى، إن هيئة الهلال الأحمر دفعة بفرق مجهزة في كافة أنحاء المحافظة.

وأضاف ناصر لصدى البلد، الهلال الأحمر أنه اعد فرق للعمل خلال مراحل الانتخابات كافة، و فرق الطوارئ وفرق أخرى للتعقيم.

ولفت ناصر إلى أن دورهم هو القيام بالإسعافات الأولية وقت اللزوم في حالة وجود إصابات لا قدر الله.

وأشار إلى أنهم يقومون بترك أرقام هواتفهم مع قوات الأمن الضباط المكلفين بتأمين اللجان لسرعة التدخل إن لزم الأمر.

وأشاد ناصر بالتعاون الكبير الذي وجده في اللجان من قبل الامن وإدارة اللجان.

وشهدت مدرسة وجيه بغدادي بمنطقة المنيب في الجيزة إقبالا مكثفا من قبل الناخبين والذين اصطفوا أمام اللجان منذ الصباح الباكر.

وتوافدت السيدات وكبار السن والشباب للأدلاء بأصواتهم وسط استعدادات أمنية مشددة حرصا على النظام وأمان الناخبين.

وانطلق صباح السبت الماراثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.

وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مهام اللجان العامة التي شكلتها والخاص بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارها وأرقامها بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

وتضمنت مهام اللجنة العامة: مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية، وللمرشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها بشأنها، ويحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصلت عليها المرشحين بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

وفى جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة وقرارات اللجنة بشأن هذا الاعتراضات وأسبابها، ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها

و يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلو بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، وعلى اللجنة العامة أن تستمر في عملها لليوم التالي لإعلان الحصر العددي للأصوات بالدائرة وذلك لتلقى تظلمات ذوي الشأن من أي إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات.