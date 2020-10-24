شعراوي يتفقد اللجان الانتخابية بالجيزة.. ويشيد بالعملية التنظيمية للانتخابات

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عددًا من مقار اللجان الانتخابية لمجلس النواب بالجيزة ، لمتابعة سير العملية الانتخابية والاطمئنان علي توافر كافة الاستعدادات والتجهيزات مع بدء ماراثون انتخابات النواب اليوم السبت، والذي يستمر حتى غدًا الأحد في 14 محافظة .

وشملت جولة اللواء محمود شعراوي ومحافظ الجيزة تفقد لجنة مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات بالدقي والأورمان الاعدادية بمنطقة العجوزة بشارع طنطا.

وخلال الجولة أشاد شعراوي بالعملية التنظيمية للانتخابات وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين للادلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، وتوفير الكراسي والمظلات وبوابات التعقيم والتطهير وأجهزة قياس درجة الحرارة .

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا داخل وخارج اللجان الانتخابية ، وتسهيل عملية تصويت المواطنين المترددين على اللجان للإدلاء بأصواتهم بكل حرية .

وقال "شعراوي" إن عملية التصويت تسير بكل سهولة ويسر وبشكل منتظم وبدون أي مشكلات أو معوقات، لافتًا إلى أنه تابع علي مدار اليوم مع المحافظين سير العملية الانتخابية في المحافظات والجولات التي قاموا بها علي اللجان .

وأضاف أن غرفة العمليات بالوزارة مستمرة في متابعة سير العملية الانتخابية علي مدار اليوم بالتنسيق مع غرف عمليات محافظات المرحلة الأولي.

وجدد وزير التنمية المحلية تأكيده علي وقوف العاملين بالادارة المحلية علي مسافة واحدة من جميع المرشحين والحياد التام ، ودعا الوزير جميع المواطنين بمحافظات المرحلة الأولي إلى المشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب .

وقال شعراوي ان الدولة ترحب بكافة المنظمات العربية والأجنبية لمتابعة ومراقبة العملية الانتخابية في مرحلتها الاولي ، ووجه وزير التنمية المحلية حديثه للمواطنين قائلا: صوتكم أمانة وأحسنوا اختيار المرشحين.

من جانبه قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنه تم تجهيز المقار الانتخابية ورفع كفاءة النظافة العامة والتأكيد علي توفير أدوات التعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل وتواجد المولدات الكهربائية و كفاءة الإنارة بالطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية .

كما أشار راشد إلى توفير عدد كافٍ من الكراسي داخل المقار الانتخابية للتسهيل على المواطنين اثناء الإدلاء بأصواتهم وتوفير أماكن انتظار كبار السن ووضع مظلات والتأكد من كفاءة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي وتدبير كرسي متحرك بكل مقر بالتنسيق مع الإدارات الصحية.

كما أكد المحافظ انه تم تهيئة المناخ الملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهوله ويسر موجهًا جموع المواطنين بالمشاركة الايجابية والذهاب إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن أصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي للنهوض بوطننا الغالي واختيار من يمثلونهم في مجلس النواب.

وأضاف محافظ الجيزة انه تم تشكيل لجنه عليا لمتابعة انتخابات مجلس النواب برئاسة السكرتير العام وذلك لإزالة أى معوقات وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية لمتابعة سير عملية الانتخابات واستقبال الناخبين البالغ عددهم 5689401 والموزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركز انتخابياً بالمدارس ومراكز الشباب .