الأنبا كيرلس يدلى بصوته فى انتخابات النواب

جاء ذلك حرصاً منه على آداء الواجب الوطنى والمشاركة الإيجابية فى انتخابات برلمان 2020، فيما دعى الجميع للمشاركة بالصوت الانتخابى. وانطلقت انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى بالداخل، صباح اليوم السبت، وعلى مدار يومى السبت والأحد، وتجرى الاستعدادت لإجراء عملية الاقتراع وإتمامها على أكمل وجه، وتنسق الهيئة الوطنية للانتخابات مع الجهات المعنية بالحكومة لتأمين عملية الانتخابات ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائى عليها.

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