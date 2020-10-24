تزايد أعداد الناخبين أمام مدرسة الإمام علي الإبتدائية بالعجوزة قبل انتهاء اليوم الأول

شهدت لجان العجوزة، تحديدا لجان مدرسة الإمام علي الابتدائية، تزايد إقبال الناخبين قبل غلق باب الاقتراع في أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.
وتنوعت الفئات المشاركة في التصويت ما بين سيدات وشباب وكبار في السن وسط حالة من الهدوء سادت المناطق المحيطة من اللجان.
وحضر القضاة إلى اللجان في موعدهم وانطلقت عملية التصويت في التاسعة صباحا وشهدت لجنة مدرسة الإمام علي الابتدائية انتظاما وسلاسة في عملية حضور الناخبين للتصويت باللجان على مدار اليوم.
وتوافدت أعداد كبيرة من المسنين على مدار للمشاركة في الانتخابات فيما قدم رجال الشرطة المساعدة لهم للإدلاء بأصواتهم.
وخصصت قوات تأمين لجان مدرسة الإمام علي الابتدائية مقاعد لكبار السن للانتظار قبل دخول اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020، بالإضافة إلى كراسي متحركة لنقلهم إلى مقار اللجان.
كما وفرت قوات التأمين كواشف حرارية ضمن إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وشهدت اللجان التزامًا كاملًا بالكمامات والتباعد الاجتماعي من جانب المواطنين كإجراء احترازي في مواجهة كورونا .
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