هيئة الاستعلامات : تغطية واسعة من الإعلام الدولى لانتخابات مجلس النواب

وأفادت الهيئة بأنها تابعت ميدانياً، من خلال غرفة العمليات التى أقامتها بالمركز الصحفى للمراسلين الأجانب التابع لها، تقديم كل التسهيلات للمراسلين الأجانب المشاركين فى تغطية الانتخابات بمرحلتيها الأولى والثانية، البالغ عددهم 570 مراسلاً يمثلون 166 مؤسسة إعلامية تم اعتمادهم بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، واستخراج تصاريح التغطية الإعلامية لهم لمتابعة سير العملية الانتخابية من داخل اللجان وخارجها.

وأشار تقرير للهيئة العامة للاستعلامات حول التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام الدولى لليوم الأول من الانتخابات إلى أنه تم التركيز على محورين، أولهما يتعلق بالمكاسب التى ستحققها انتخابات مجلس النواب بصورة عامة، والثانى يرتبط بالسياق الذى تُجرى فيه عمليات التصويت فى المرحلة الأولى.

المكاسب الانتخابية

ذكرت وسائل الإعلام الدولى أن الانتخابات تُجرى للمرة الأولى وفقاُ لقانون انتخابى جديد تم إقراره فى أعقاب التعديلات الدستورية التى جرت فى عام 2019، وبموجبه يتكون مجلس النواب من 568مقعداً، يتم انتخاب 284 منهم بنظام القوائم المغلقة المطلقة بنسبة 50٪، و284 ينتخبون بالنظام الفردى بنفس النسبة، على أن يخصص للنساء 142 مقعداً من إجمالى عدد المقاعد بنسبة 25٪، فيما يعين رئيس الجمهورية 28نائباً وفقاً لنسبة الـ5٪ المقررة له، من بينهم 25٪ للنساء.

ورصد الإعلام الدولى مشاركة عدد كبير من الأحزاب السياسية فى هذه الانتخابات، تصل لنحو 35 حزباً من بينها أحزاب مستقبل وطن والتجمع والتحالف الشعبى الاشتراكى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والعيش والحرية، كما أشار الإعلام الدولى إلى أن الأحزاب التى لا تشارك فى الانتخابات لم تصدر أى دعوات للمقاطعة.

ويتناول الإعلام الدولى توظيف منصات التواصل الاجتماعى فى الدعاية الانتخابية إلى جانب الوسائل التقليدية، حيث قام بعض المرشحين ببث مقاطع فيديو تتضمن أغانى على شبكة الإنترنت فى محاولة لجذب الناخبين، كما استخدم البعض منهم قنواتهم على يوتيوب لنشر أخبار عن البرنامج الانتخابى، والتواصل مع الناخبين فى الدوائر الانتخابية.

وذكرت وسائل الإعلام الدولى أنه تسود توقعات بارتفاع نسبة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية التى تحظى باهتمام شرائح مختلفة من المجتمع، إذ يعتبر البرلمان تاريخياً رمزاً للسلطة والنفوذ.

السياق الذى تُجرى فيه عملية التصويت فى المرحلة الأولى

لفت الإعلام الدولى إلى ارتفاع التنافس بين المرشحين فى الانتخابات فى المرحلة الأولى، فعلى المستوى الفردى يتنافس نحو 1879 مرشحاً من إجمالى نحو 4 آلاف مرشح فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردى، موزعين على 14 محافظة هى الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

ورصدت هذه الوسائل الإعلامية زيادة حدة التنافس بين القائمة الوطنية وقائمة نداء مصر والتى ظهرت خلال فترة الدعاية الانتخابية، حيث تتنافس القائمتان على 100مقعد بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، كما تتنافسان أيضاً فى دائرة قطاع غرب الدلتا على 42 مقعداً.

وأشار الإعلام الدولى إلى ظهور المرشحات بقوة فى هذه المرحلة من الانتخابات، حيث تم رصد التواجد الكثيف لهن خلال فترة الدعاية الانتخابية، وقيامهن بجولات انتخابية خصوصا فى المناطق الريفية، ما يدل على أن المرأة أصبحت شريكاً رئيسياً فى العملية السياسية فى مصر.

وتناولت بعض وسائل الإعلام الدولية تزايد الإقبال فى المدن والقرى من بعض الفئات، حيث ذكر مراسل شبكة "بى بى سى" فى القاهرة أن هناك إقبالاً كبيراً من جانب الشباب والفتيات فى المدن، فى حين يتوافد الكثيرون من الناخبين على لجان التصويت فى القرى، مشيراً إلى عدم رصد أى شكاوى أمنية خلال سير عمليات التصويت.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

ولفت الإعلام الدولى إلى حرص الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع وزارة الصحة، على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية طوال فترة التصويت، من خلال توزيع كمامات مجانية على الناخبين، وتعيين موظف منسق لكل طابور انتخابي، من أجل تنظيم عملية الدخول إلى اللجان، والتأكد من التباعد الاجتماعى.

كما رصد الإعلام الدولى منع إجراء أى دعاية فى محيط اللجان الانتخابية، إضافة إلى إعداد غرفة عمليات لمتابعة كل الشكاوى والاستفسارات، واتخاذ جميع الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون بين القوات المسلحة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وكل الأجهزة المعنية بالدولة فى تنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس النواب 2020 على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية تجاه الشعب المصرى.

ورصد الإعلام الدولى كذلك حرص مؤسسات الدولة على حث المواطنين على المشاركة من خلال تدشين حملات، حيث نفذ المجلس القومى للمرأة حملة "صوتك لمصر بكرة" فى جميع المحافظات بهدف توعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية الفعالة، وحثهن على النزول والإدلاء بأصواتهن فى انتخابات النواب، بالإضافة إلى دعوة مفتى الجمهورية المواطنين المصريين للإدلاء بأصواتهم، وكذلك إبراز إعلان الأساقفة الأقباط بأنهم على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ودعوة كافة المواطنين للتدليل على حسهم الوطنى وارتباطهم الوثيق بالوطن.

وأشار الإعلام الدولى إلى مشاركة الجامعة العربية فى متابعة الانتخابات، حيث أعلن السفير أحمد رشيد خطابى، الأمين العام المساعد ورئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب، أن البعثة وضعت خطة للتحرك والانتشار فى عدد من المحافظات المصرية لمتابعة سير الانتخابات، ورصد مؤشرات المناخ الانتخابى وسير عمليات الاقتراع فى مختلف مراحلها.

المتابعة الميدانية

وفى التقرير الخاص للهيئة العامة للاستعلامات حول التغطية الميدانية لسير العملية الانتخابية فى اليوم الأول، قام ممثلو وسائل الإعلام الدولى بالتواجد فى مراكز الاقتراع والقيام بعملهم دون قيود، ولم تتلق غرفة عمليات الهيئة العامة للاستعلامات سوى عدد محدود من الشكاوى بشأن التصوير، ومقابلة رؤساء اللجان الانتخابية، والخلط بين القنوات المحلية والأجنبية.

وعلى الفور تم التواصل مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، التى قامت بدورها بإنهاء كل المشكلات التى تقدم بها ممثلو وسائل الإعلام الدولى، الذين أفادوا بذلك وواصلوا تغطيتهم الإعلامية للانتخابات.