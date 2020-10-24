صور .. وزير الأوقاف : الحفاظ على الأوطان قضية راسخة فى معتقدنا الدينى

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، الدكتور عبدالرحيم آدم محمد رئيس مجمع الفقه الإسلامى بالسودان، والزبير محمد على مدير مركز الرعاية والتحصين الفكرى بالسودان، بحضور السفير حسام عيسى سفير مصر بالسودان، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والمجمع ومركز الرعاية والتحصين الفكرى بها.





وأهدى جمعة رئيس مجمع الفقه ورئيس مركز التحصين نسخة من سلسلة رؤية، إضافة إلى كتب الفهم المقاصدى للسنة النبوية، وفلسفة الحرب والسلم والحكم، وحتمية التجديد، مؤكدا على استعداد الوزارة التام لتوفير ما يطلبه المجمع والمركز من نسخ من هذه الإصدارات.

وأطلعهما الوزير على تجربة الأوقاف المصرية فى مجال التأليف والنشر وقضايا تجديد الخطاب الدينى، وتحصين الشباب والنشء من الفكر المتطرف، وكذلك جهود الوزارة فى تصحيح المفاهيم الخاطئة وتفنيدها بالحجة والبرهان، وأولويات المرحلة فى الخطاب الدينى، معربا عن استعداد الوزارة للتعاون التام مع المجمع والمركز فى كل ما يدعم قضايا الوسطية ونشر الفكر المستنير.

وأكد جمعة على إرسال نسخة من إصدارات الوزارة فى مجال التجديد لجميع العلماء أعضاء مجمع الفقه الإسلامى بالسودان وكذلك إرسال مجموعة متكاملة من إصدارات الوزارة لمركز الرعاية والتحصين الفكرى.

وخلال اللقاء، أكد وزير الأوقاف على أهمية الحفاظ على كيان الدولة وأهمية الوعى بكل ما يتطلبه الحفاظ على بناء الدولة من جهد وعطاء، وأن التضحية فى سبيل الوطن والحفاظ على مقدراته وعلى أمنه وسلامه جزءا لا يتجزأ من عقيدتنا واعتبار ذلك عملية مفصلية وأولوية فى خطابنا الدينى وفِى كل قضايا التجديد، ويجب أن نجعل تعزيز الولاء والانتماء الوطنى هدفا مفصليا فى خطابنا الدينى والثقافى.

من جانبهما، أشاد رئيس مجمع الفقه الإسلامى ومدير مركز الرعاية والتحصين الفكرى بالسودان بتجربة وزارة الأوقاف المصرية فى تجديد الخطاب الدينى ونشر الفكر المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وجهودها العظيمة فى مجال التأليف والنشر.