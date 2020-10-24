رئيس البرلمان العربى يشيد بالتنظيم الجيد لانتخابات مجلس النواب

تابع وفد البرلمان العربى اليوم السبت سير العملية الانتخابية للمرحلة الأولى لمجلس النواب بجمهورية مصر العربية 2020م، فى عدد من المراكز الإنتخابية بمناطق متعددة من محافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة الشيخ زايد.





وأكد رئيس البرلمان العربى عادل بن عبد الرحمن العسومى، صباح اليوم السبت، فى اجتماع مع أعضاء وفد البرلمان العربى، شكر البرلمان العربى لجمهورية مصر العربية، لدعوتها للبرلمان العربى لمتابعة الانتخابات البرلمانية، مُشدداً على أن السلطات المصرية، قدمت كافة التسهيلات لوفد البرلمان العربى حرصاً منها على شفافية العملية الانتخابية، مؤكداً أن البرلمان العربى حرص على المشاركة فى كافة الاستحقاقات الانتخابية فى جمهورية مصر العربية. وأشاد رئيس وأعضاء وفد البرلمان العربى بعد زيارتهم لعدد من المراكز الانتخابية بالتنظيم الجيد للعملية الانتخابية، وسهولة دخول الناخبين للمراكز الإنتخابية مع حرص الجهات المنظمة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع التكدس فى ظل جائحة كورونا. وشكل وفد البرلمان العربى ثلاث مجموعات لمتابعة سير العملية الانتخابية ليتمكن من تغطية أكبر عدد ممكن من المراكز الإنتخابية، وسيقوم رئيس البرلمان العربى بعقد مؤتمر صحفى يوم الإثنين المقبل فى فندق سميراميس الساعة الحادية عشر ظهراً، لإعطاء إيجاز عن عملية المتابعة وملاحظات وفد البرلمان العربى المُشارك فى متابعة العملية الانتخابية.

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