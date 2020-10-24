انتهاء اليوم الأول للتصويت فى المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2020

وانطلقت صباح اليوم السبت، فى تمام التاسعة صباحا، انتخابات مجلس النواب بالداخل، حيث يدلى المصريون بأصواتهم فى انتخابات المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة، عقب انتهاء عملية الاقتراع بالخارج.

ويتنافس المرشحون على 568 مقعدًا فى مجلس النواب، يُنتخب 284 منهم بالنظام الفردى فى 143 دائرة انتخابية، وعدد مماثل بنظام القائمة المغلقة، بينما يعين الرئيس بحكم القانون 28 عضوًا، ليبلغ إجمالى عدد مقاعد المجلس 596 مقعدا.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مرحلتين، اليوم السبت، وتنتهى فى الثامن من ديسمبر.

وتجرى انتخابات المرحلة الأولى فى محافظات، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، أيام يومى 24 و25 أكتوبر الجارى، فى الداخل.

وأدت أجهزة وزارة الداخلية، دورها باقتدار فى تأمين انتخابات مجلس النواب بمختلف مديريات الأمن، من خلال استنفار أمنى مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية.

وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد صرح عصر اليوم، بأن جميع لجان انتخابات مجلس النواب فتحت أبوابها فى مواعيدها فى التاسعة صباحًا، مؤكدا انتظام العملية الانتخابية منذ الصباح.

وأوضح إبراهيم، فى لقائه مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الهيئة لم ترصد أى شكاوى حتى الآن، لافتًا إلى أنه تم التشديد على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما يجرى تعقيم اللجان بشكل مستمر.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن هناك غرفة عمليات داخل الهيئة للرد على الاستفسارات الواردة إليهم.

وأدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بصوته فى انتخابات مجلس النواب، فى لجنته بالمدرسة المصرية اليابانية، بمدينة الشيخ زايد.

وحرص رئيس الوزراء على الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى اللجان المخصصة للاقتراع، للحماية من فيروس كورونا.

كما أدلى عدد من الوزراء، بأصواتهم فى لجانهم المختلفة، ودعوا المصريين إلى المشاركة الفاعلة فى هذا الاستحقاق الدستورى، فى ظل المناخ الديمقراطى الذى تتمتع به مصر، والذى يضمن إعطاء الأصوات الانتخابية بحرية، لمن يستحقون تمثيل هذا الشعب العظيم.

وفى سياق متصل تفقد المحافظون فى محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، اللجان الفرعية فى المدن والمراكز والقرى، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتذليل أى عقبات قد تواجه سير عملية التصويت.