كما أطلقت الوزارة بهذه المناسبة حملة على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر باللغتين العربية والإنجليزية للتعريف بدور مصر الفاعل داخل مختلف أروقة الأمم المتحدة منذ إنشائها. وجرى فى إطار الحملة استعراض عضوية مصر الحالية فى اللجان والمجالس المختلفة، والمراكز رفيعة المستوى التى شغلها مصريون داخل المنظمة، بالإضافة إلى المشاركة المصرية فى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والجهود المصرية داخل المنظمة الدولية لاحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إضاءة مبنى الخارجية المصرية احتفالا بيوم الأمم المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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