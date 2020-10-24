أحمد مهنى مرشح القائمة الوطنية يتفقد سير العملية الانتخابية بالإسكندرية

تفقد أحمد مهنى، عضو المجلس الرئاسى والأمين العام لحزب الحرية المصرى، ومرشح الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن محافظة الإسكندرية، سير العملية الانتخابية بالمحافظة، ورافقه عدد من قيادات الحزب وأفراد حملته الانتخابية.





وحرص مهنى، على متابعة ما يجرى على أرض الواقع والاطمئنان على التيسيرات أمام الناخبين أثناء سير العملية الانتخابية، وتبادل الأحاديث مع الناخبين وحثهم على المشاركة والتصويت فى الانتخابات، مؤكدا أنه حقهم الذى كفله لهم الدستور والقانون وأن التخلى عن أصواتهم يعد تقصيرا فى حقوقهم المجتمعية تجاه وطنهم. وأشاد مهنى، بمشاركة المواطنين فى أول أيام العملية الانتخابية بهذه الأعداد وخروج المرأة المصرية والشباب والتواجد منذ الساعات الأولى أمام اللجان الانتخابية، وهو ما يدل على الوعى السياسى ومعرفة للمصريين لأهمية ممارسة حقوقهم الدستورية.

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