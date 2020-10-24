انتهاء اليوم الأول للتصويت فى انتخابات مجلس النواب وتشميع اللجان الفرعية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين بالداخل بالمرحلة الأولى فى انتخابات مجلس النواب عقب انتهاء آخر ناخب متواجد داخل المقر الانتخابي من الإدلاء بصوته.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن اليوم الأول من الاقتراع مر بشكل هادئ، ولم ترصد الهيئة أى شكاوى أو مخالفات تتعلق بإجراءات الاقتراع فى انتخابات مجلس النواب، من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية برمتها.

واضافت الهيئة أن عمليات الاقتراع تمت وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتعقيم اللجان قبل وبعد التصويت وإلزام كافة أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية.

وقام رؤساء اللجان الفرعية عقب انتهاء عمليات التصويت بغلق صناديق الاقتراع بالأقفال البلاستيكية المسلسلة وتحرير محضر الغلق متضمنا الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وفقا لكشوف الناخبين بكل لجنة، ثم غلق الصندوق المتضمن لتلك المحاضر والأدوات المختلفة المستخدمة في العملية الانتخابية وتشميع باب اللجنة الفرعية بالشمع الأحمر وختمه بخاتم رئيس اللجنة بعد تأكده من سلامة منافذ وباب اللجنة.

ومن المقرر أن تتضمن إجراءات التصويت فى اليوم الثاني غدًا قيام رئيس كل لجنة بالتأكد من سلامة الأقفال ومقر حفظ صندايق الاقتراع وذلك في حضور المسئول عن قوات التأمين والمتواجدين من أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين والقوائم حال وجودهم وفض الأختام ثم فتح اللجنة، على أن يتأكد من سلامة النوافذ والصناديق ودفاتر الاقتراع وكافة أوراق ومحاضر اللجنة ومطابقة الأرقام المسلسلة للأقفال البلاستيكية لصناديق الاقتراع مع الثابت بمحضر إجراءات اللجنة، وفض القفل البلاستيكي الخاص بفتحه صندوق كل نظام، وإثبات من لم يحضر من الأمناء والمندوبين بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية.

وكانت الهيئة الوطنية خصصت خط ساخن رقم 19826 لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مشرفين على اللجان أو مرشحين أو متابعين وكذا الجهات المعنية.

ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.