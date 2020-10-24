وزير الرى: إثيوبيا هى المسؤولة عن فشل اتفاق واشنطن

اتهم الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الجانب الإثيوبى بإفشال اتفاق واشنطن للتوصل لحل لأزمة سد النهضة، وقال: "تم التوصل لاتفاق فى واشنطن، والإثيوييين كانوا موافقين على هذا الاتفاق، ولكنهم طلبوا وقت للحوار المجتمعى لديهم، وفى النهاية رفضوا اتفاق واشنطن".

وأضاف الدكتور محمد عبد العاطي، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت: كل دولة لها أولوياتها وتسعى لمصالحها، فالسودان يهمها أمان السد، ونحن يهمنا فى الأساس التعاون خلال فترات الجفاف، وأثيوبيا يهمها توليد الكهرباء بسرعة، فالأهداف واضحة وكل بلد لها أجندتها.

وأردف: نحن نحاول الوصول لاتفاق، ونحن مهتمين بأن الكهرباء توصل لجميع الشعب الأثيوبي، وأن نقدم أقصى درجات التعاون.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال في تصريح له الجمعة، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك "إن الوضع خطير للغاية لأن مصر لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة. وسينتهي بها الأمر بتفجير السد"، مضيفا "وقد قلتها، وأقولها مجددا وبصوت عالٍ وواضح، سوف يفجرون ذلك السد عليهم أن يفعلوا شيئا ما".