غياب الناخبين قبل غلق الصناديق بلجنة مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات

تجري استعدادات داخل لجنة مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات ، بدائرة الجيزة الانتخابية لاغلاق المقر الانتخابي والمحدد في الساعة التاسعة من مساء اليوم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك خلال اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ في المرحلة الأولي .

وغاب عن المشهد وجود أي ناخب إمام المقر الانتخابي مع اقتراب نهاية اليوم .

ومازالت قوات الأمن المكلفة بتأمين المقر الانتخابي ملتزمة بالمواعيد القانونية للإغلاق إذ تواجدت خارج المقر الانتخابي.

وعلي سياق متصل لم تسجل اللجنة مخالفة واحدة أو محاولات لخرق الصمت الانتخابي أو توجيه المندوبين للناخبين لاختيار مرشح بعينه.

غاب عن المشهد أمام المقر الانتخابي تواجد اي لافتات دعائية للمرشحين اذ لم تسجل أي مخالفة أو توجيه انتخابي من جانب مندوبي المرشحين.

وتجري انتخابات مجلس النواب،2012 ، اليوم السبت وحتي غدا، في محافظات المرحلة الأولى، والتي تضم 14 محافظة، ط، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء ، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح" .

ويأتي موعد انتخابات مجلس النواب المصرى 2020 في الخارج والداخل فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى الانتخابات فى الداخل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى يومى السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول نوفمبر.

وتكون جولة الإعادة فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفى الداخل يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.