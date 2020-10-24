وزير الري: مصر تشهد عمليات تنمية ومشروعات تطوير لم تحدث منذ عهد محمد علي

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تشهد فى الوقت الحالى عمليات تطوير ومشروعات تنمية لم تشهدها منذ عهد محمد على، لافتا إلى أن الزيادة السكانية تعد تحديا كبيرا أمام أى عمليات تنمية حيث إنها تقلل من الشعور من نتائج التنمية، لافتا إلى الدور الكبير الذى تلعبه الهيئة الهندسية ومهندسيها فى إنجاز الكثير من المشروعات فى زمن قياسي.

وأضاف عبد العاطى، فى كلمته باحتفالية نقابة المهندسين لتكريم محاربى حرب أكتوير من المهندسين،: إن مفتاح نصر أكتوبر كانت المياه، وكان للواء ذكى يوسف دور كبير فى عمل ترومبات كبيرة للمياه لهدم ساتر الرمال، قائلا: إن المياه كثرتها مدمر، وقلتها مميت إن لم يكن هناك بنية تحتية قادرة على التعامل معها، لافتا إلى أن الوزارة انتهت خلال اليومين الماضيين من فعاليات مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، الذى تناول العديد من القضايا الهامة المرتبطة بالمياه.

فيما قال اللواء محمود مغاورى، الأمين العام لنقابة المهندسين، إن القوات المسلحة تعاونت مع الشركات المدنية لإنجاز حرب أكتوبر المجيدة، مشيرًا إلى أنها شهدت إعجازًا هندسيًا ضخمًا، فقد تم إنشاء أول كوبرى فى وقت قياسي فقط فى 4 ساعات فقط، مضيفا: اترحم على الشهيد البطل الرئيس محمد أنور السادات، بطل الحرب، لافتا إلى استكمال مصر مسيرتها فى الوقت الحالى تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.