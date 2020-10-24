مدرسة جمال عبد الناصر بالدقي تغلق أبوابها مع انتهاء اليوم الأول لانتخابات النواب

أغلقت مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بالدقي أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساء، مع انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2020.

وشهد اليوم إقبالا فوق المتوسط باللجنة المذكورة، حيث تجاوز عدد المصوتين حاجز الخمسمائة ناخب من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية، وسط حضور لافت للشباب من الجنسين.

وكان قد تفقد كل من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عددًا من اللجان الانتخابية في دائرة الدقي والجيزة والعجوزة، من بينها لجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات في الدقي.

وخلال النشاط التفقدي، أدلى محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد بصوته في لجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات في الدقي.

وأشاد كل من الوزير والمحافظ بالتنظيم الاحترافي للعملية الانتخابية وتأمين رجال الشرطة للاستحقاق الدستوري، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الناخبين وتعقيم اللجان في إطار اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

إلى ذلك، شهدت مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين حضورًا نسائيًا كثيفا، ولاسيما من قبل فئة الشباب عقب استئناف العملية الانتخابية بعد الاستراحة.

واستأنفت اللجنة العملية الانتخابية بعد تعليقها للاستراحة لمدة ساعة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة.

وكانت اللجنة شهدت هدوءا في محيط المقر الانتخابي قبل إعلان إغلاق اللجان وسط تأمين من جانب الشرطة.

والتزم الناخبون ورجال الشرطة بارتداء الكمامات وإجراءات التباعد الاجتماعى لمنع تفشي فيروس كورونا.

و حرصت اللجنة على تطبيق معايير التباعد الاجتماعي بين المواطنين خلال تواجدهم في صفوف الانتظار للإدلاء بأصواتهم.

وانطلق في تمام التاسعة صباح اليوم السبت، الماراثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مهام اللجان العامة التي شكلتها والخاص بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارها وأرقامها بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

ويعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلو بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، وعلى اللجنة العامة أن تستمر في عملها لليوم التالي لإعلان الحصر العددي للأصوات بالدائرة وذلك لتلقى تظلمات ذوي الشأن من أي إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات.