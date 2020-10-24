القومي للإعاقة: تلقينا ١١٦ اتصالا هاتفيا من الناخبين خلال اليوم الأول لانتخابات النواب

تلقت غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ١١٦ إتصالًا هاتفيًا من الناخبين من ذوي الإعاقة ومتابعي المجلس المنتشرين في مختلف محافظات الجولة الأولى من إنتخابات مجلس النواب خلال اليوم الأول .

وتنوعت الإتصالات الهاتفية ما بين إشادة بشأن التيسرات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة باللجان الإنتخابية المختلفة، والاستفسار عن مقر اللجان الإنتخابية لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عدد من الشكاوى الخاصة بوجود بعض اللجان في الأدوار العلوية .

وتعاملت غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فوري مع شكاوى الناخبين من ذوي الإعاقة التي استقبلتها، من خلال إبلاغها للهيئة الوطنية للإنتخابات وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية للعمل على حلها وتذليلها .