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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بياناً بشأن إجازة مولد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وبدأت الحكومة منذ شهور بتطبيق نظام جديد للإجازات يتمثل في ترحيل موعد أي إجازة تأتي في أول أو سط الأسبوع إلى آخره، حتى يتم منح الموظفين العاملين بالدولة إجازات متصلة بيوم الجمعة والسبت للوزارت التي تمنح في هذا اليوم إجازة رسمية.

“إجازة مولد النبي” الحكومة تصدر بياناً رسمياً بموعد إجازة المولد النبوي

وتشمل إجازة المولد النبوي جميع الموظفين العاملين بالدولة بالهيئات العامة والمصالح الحكومية وشركات قطاع الأعما والقطاع العام الإدارة المحلية، على أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر.

ووفق بيان مجلس الوزراء اليوم فإن إجازة مولد النبي يوم الخميس القادم الموافق التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري، الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1442 هجرية.

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وجاء نص بيان الحكومة حول إجازة المولد النبوي كما يلي:

بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف

رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتبار الخميس المقبل إجازة رسمية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 29 أكتوبر 2020، الموافق 12 من شهر ربيع الأول 1442 هجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

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