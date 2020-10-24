التقى دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، نظيره السودانى نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بالسودان، على عشاء عمل بمنزل السفير حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية بالسودان، حيث تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين .





وأطلع جمعة نظيره السودانى على تجربة وزارة الأوقاف المصرية فى حركة الترجمة ولاسيما إلى اللغات الإفريقية، ودور أكاديمية الأوقاف الدولية فى تأهيل الأئمة والدعاة، معربا عن استعداد وزارة الأوقاف المصرية لاستضافة بعض أئمة المساجد بالسودان للتدريب بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

كما أطلعه على تجربة الوزارة فى تأهيل وإعداد الواعظات، وكذلك فِى حركة التأليف والنشر. حضر اللقاء الدكتورعبد الرحيم آدم محمد وبعض قيادات وزارة الأوقاف السودانية والقنصل العام بالسفارة المصرية أحمد عدلى وطاقم العمل بالسفارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عشاء عمل لوزير الأوقاف بمنزل السفير المصرى فى الخرطوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.