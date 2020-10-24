شهادة دولية.. رويترز تبرز إقبال المواطنين على عمليات الاقتراع في انتخابات النواب (صور)

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أبرزت وكالة رويترز للأنباء، إقبال المواطنين الكثيف على عمليات الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2020، التي بدأت اليوم السبت وتستمر حتى الغد.
من جانبها أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن وسائل الإعلام الدولي اهتمت بشكل واسع بتغطية انتخابات مجلس النواب التي تشهدها مصر على مرحلتين، بدأت المرحلة الأولى منها اليوم السبت وتستمر حتى مساء الغد في 14 محافظة.
وأفادت الهيئة بأنها تابعت ميدانياً، من خلال غرفة العمليات التي أقامتها بالمركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع لها، تقديم كافة التسهيلات للمراسلين الأجانب المشاركين في تغطية الانتخابات بمرحلتيها الأولى والثانية، البالغ عددهم ٥٧٠ مراسلاً يمثلون ١٦٦ مؤسسة إعلامية تم اعتمادهم بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، واستخراج تصاريح التغطية الإعلامية لهم لمتابعة سير العملية الانتخابية من داخل اللجان وخارجها.
وأشار تقرير للهيئة العامة للاستعلامات حول التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام الدولي لليوم الأول من الانتخابات إلى أنه تم التركيز على محورين، أولهما يتعلق بالمكاسب التي ستحققها انتخابات مجلس النواب بصورة عامة، والثاني يرتبط بالسياق الذي تُجرى فيه عمليات التصويت في المرحلة الأولى.
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