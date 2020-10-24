وفد البرلمان العربي يتابع سير المرحلة الأولى للعملية الانتخابية المصرية

تابع وفد البرلمان العربي اليوم السبت الموافق 24 أكتوبر 2020م سير العملية الانتخابية للمرحلة الأولى لمجلس النواب بجمهورية مصر العربية 2020م في عدد من المراكز الانتخابية في مناطق متعددة من محافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة الشيخ زايد.

وعقد رئيس البرلمان العربي صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي صباح اليوم السبت اجتماعاً مع أعضاء وفد البرلمان العربي أكد فيه شكر البرلمان العربي لجمهورية مصر العربية دعوتها للبرلمان العربي لمتابعة الانتخابات البرلمانية، مُشدداً على أن السلطات المصرية قدمت كافة التسهيلات لوفد البرلمان العربي حرصاً منها على شفافية العملية الاتخابية، مؤكداً أن البرلمان العربي حرص على المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية في جمهورية مصر العربية.

وأشاد رئيس وأعضاء وفد البرلمان العربي بعد زيارتهم لعدد من المراكز الانتخابية على التنظيم الجيد للعملية الانتخابية وسهولة دخول الناخبين للمراكز الانتخابية مع حرص الجهات المنظمة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع التكدس في ظل جائحة كورونا.

وشكل وفد البرلمان العربي ثلاث مجموعات لمتابعة سير العملية الانتخابية ليتمكن من تغطية أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية، وسيقوم رئيس البرلمان العربي بعقد مؤتمر صحفي يوم الإثنين المقبل في فندق سميراميس الساعة الحادية عشر ظهراً لإعطاء إيجاز عن عملية المتابعة وملاحظات وفد البرلمان العربى المُشارك فى متابعة العملية الانتخابية.