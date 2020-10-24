مايا مرسي تشيد بمشاركة السيدات في الانتخابات: السند اللي بيحمي الوطن

أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بوعى المرأة المصرية ومدى ادراكها لحجم المسئولية الملقاة على عاتقها، وان صوتها أمانة وحق كفله لها الدستور، وهوالذى تجلى بوضوح فى تصدرها المشهد الانتخابى، وتوافدها منذ الصباح الباكر على اللجان الانتخابية خلال اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والمنعقدة في 14 محافظة على مدار يومي 24-25 أكتوبر الجاري.

وتوجهت "مايا"، بالشكر والتقدير الى المرأة التى كان لها دور ملموس في خروج الانتخابات بهذا الشكل المشرف الذى ظهرت به اليوم، وهو نفس الدور الذي قامت به في في جميع الاستحقاقات السياسية السابقة، وهو مايدل على عشقها وحبها لوطنها .

وقالت: "أنا فخورة وسعيدة بالمرأة المصرية المحترمة الذكية الواعية اللى نزلت وشاركت النهاردة وأدلت بصوتها واللى لسه هتنزل بكره ، لأنها عارفة ان صوتها هيفرق ، وأنه بمشاركتها بتبني لبكرة ولمستقبل أفضل ليها وللأجيال اللي جايه" مضيفة: " المرأة المصرية أصبحت كتلة تصويتية حرجة ، واصبح الجميع يتطلع لمشاركتها الواسعة ، واللي بتأكد كل يوم انها السند وخط الدفاع الثالث اللى بيحمي الوطن وبيقف جانبه وقت ما يحتاجه ."

وأكدت "مايا"، أن المجلس القومي للمرأة كان له دور كبير في توعية السيدات بأهمية مشاركتهن وعدم التنازل عن حقهن في الإدلاء بأصواتهن ، من خلال حملته التوعوية "صوتك لمصر بكرة" التى أطلقها بجميع المحافظات قبيل انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب ووصلت عدد المستفيدات منها ما يزيد على مليون و ٦٠٠ ألف سيدة .

ودعت رئيسة المجلس، جميع السيدات اللاتي لم يشاركن اليوم ان يخرجن غدًا في ثاني أيام المرحلة الاولى من الانتخابات مصطحبين افراد اسرهن ممن لهن حق الانتخاب للمشاركة والإدلاء بأصواتهم لاستكمال الصورة الجميله التى رسمتها مشاركتهن اليوم ، قائلة :" المرأة المصرية كانت دائمًا هي القدوة والنموذج الذى يقتدي به كل افراد اسرتها وهو ما ننتظره منها دائما" .