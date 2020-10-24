مجلس الشباب المصري يدفع بأكثر من 3000 متابع ميداني بالانتخابات البرلمانية

انطلقت اليوم فعاليات التصويت للمرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية المصرية في 14 محافظة بمشاركة ما يزيد عن 3000 متابع وراصد ميداني من مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح رئيس مجلس الامناء حيث اعلنت غرفة العلميات المركزية بالمجلس ان اعضاء البرنامج الوطني للرصد والمتابعه انطلقوا منذ الصباح الباكر لمتابعة العملية التصوتية في لجان المرحلة الاولي وانه تم توزيع المتابعين الميدانيين بالمحافظات عبر غرف العمليات الفرعية والتي يبلغ عددها 38 غرفة عمليات فرعية وذلك لاستقبال تقارير المتابعة بشكل لحظي ورصد اي خروقات او اي انتهاكات من الممكن ان تمس بسلامة العملية الانتخابية وكانت ابرز الملاحظات الواردة حتي الان من المتابعين الميدانيين هي انتظام العملية التصويتية باغلب لجان الجمهورية بخلاف تأخر عدد قليل منها في الفتح في الصباح ومن الإيجابيات غياب مشاهد العنف على مستوي اللجان وتواجد مكثف من عناصر التأمين من وزارة الدخلية بخلاف ماتم رصده من مخالفات تتعلق بخروقات للصمت الانتخابي والدعاية الانتخابية وتوجيه للناخبين امام بعض الدوائر ولكن حتي الان المشهد العام يدل علي مشاركة جيدة من عموم الناخبين وسط اجراءات مميزة من الهيئه الوطنية لانتخابات للحفاظ علي سلامة ونزاهة العملية الانتخابية .

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