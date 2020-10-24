الهيئة الهندسية: ننفذ 2847 مشروعا بـ 1.1 تريليون جنيه

قال اللواء اركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة انه تم تكليف الهيئة بتنفيذ 2847 مشروعا بتكلفة 1,1 تريليون جنيه فى اطار استراتيجية مصر 2030 ، مشيرا الى انه تم تنفيذ 2345 مشروعا منها بنسبة 83% وجار تنفيذ 502 مشروعا بمشاركة 1440 شركة وطنية و9 ملايين مهندس وفنى وعامل.

واضاف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحه خلال مشاركته فى احتفالية نقابة المهندسين بالذكرى 47 لنصر اكتوبر أن الهيئة شاركت منذ تأسيسها عام 1981 فى تنفيذ مشروعات فى كل المجالات بجميع المحافظات مستغلة فائق الطاقة والامكانيات الهندسية المتاحة لديها ، مؤكدا ان جميع المشروعات التى تنفيذها الهيئة تتم باعلى جودة وفى اقل وقت ممكن وباقل تكلفة.

واضاف المشروعات التى تنفيذها الهيئة مؤخرا حولت كثيرا من مناطق مصر التى كانت صحراوية الى مناطق جاذبه للاسكان والاستثمار بعد انشاء كامل البنية الاساسية فيها من شبكة صرف ومرافق بالتنسيق الكامل مع كافة اجهزة الدولة مما انعكس بشكل ايجابى كبير فى انشاء مشروعات استثمارية جديدة بكل المناطق .

وواصل رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن مصر تشهد حاليا طفرة كبيرة فى مختلف الجوانب الاقتصادية وتمثل الهيئة احد الركائز الرئيسية فى تحقيق تلك الطفرة ، موجها التحية لشهداء حرب اكتوبر ، وقال " لقد ابلى ابطال اكتوبر بلاء حسنا وسقط منهم شهداء من اجل تحقيق النصر العظيم.